Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге в марте 2022 года ввели в эксплуатацию 210 тыс. кв. метров жилой недвижимости. Об этом 5 апреля заявили в пресс-службе городского комитета по строительству.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В составе недвижимости Петербурга появились 183 новых дома на 3488 квартир, в том числе индивидуальные жилые дома.

Большая часть проектов реализована в Приморском районе города. Там ввели два многоквартирных дома общей площадью в 50,8 тыс. кв. метров. Далее идёт Выборгский район (42,7 тыс. кв. м.). Третья позиция у Красносельского района с отметкой в 40,3 тыс. кв. м.

Также стоит отметить, что в Петербурге в марте появились 11 объектов общегражданского назначения. Это котельная, реконструированная подстанция, склад в Приморском районе и другие.

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