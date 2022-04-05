Вашингтон, , 18:15 — REGNUM США, Британия и Австралия планируют сотрудничать в сфере разработки гиперзвукового оружия, сообщает 5 апреля газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

Проект гиперзвуковой ракеты от DARPA и ВВС США

Издание утверждает, что в ближайшее время президент США Джо Байден может официально объявить о гиперзвуковом партнерстве трёх этих стран, которое расширит военные возможности альянса AUKUS.

По мнению Financial Times, вход альянса AUKUS в гиперзвуковую сферу станет ответом его членов на рост военной мощи Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) заявило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты корпорации Lockheed Martin.

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