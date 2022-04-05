Дубай, ОАЭ, , 18:16 — REGNUM Российский певец Егор Крид (Егор Булаткин) рассказал о финансовых сложностях, возникших во время его пребывания в Дубае (ОАЭ). Об этом пишет информационное агенство «Амур. инфо» 5 апреля.

Егор Крид Black-star.ru

Как сообщил музыкант, он временно не может совершать какие-либо покупки на территории ОАЭ, поскольку все его карты заблокированы. Также Крид отметил, что именно по этой причине все последние опубликованные им видеоролики носят название «Бомжи в Дубае».

Напомним, что в феврале 2022 года стало известно о том, что Егор Крид покинул территорию России. Позднее певец заявил о том, что стал резидентом ОАЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: Валерий Меладзе дал частный концерт в Санкт-Петербурге