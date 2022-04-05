Москва, 5 апреля 2022, 18:57 — REGNUM Творческую встречу с участниками спецоперации России на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, провёл 5 апреля Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.
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Безруков пел песни, читал стихи, представил отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. Рождение легенды». После выступления он дал небольшое интервью, в котором сказал:
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