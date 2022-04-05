Москва, , 18:12 — REGNUM России необходимо активнее переходить к производству собственной сельскохозяйственной техники. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов рыбопромысловых судов», — заявил Путин.

«Причём сделать это нужно не затягивая, а быстрым, динамичным темпом», — указал он.