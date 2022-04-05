Белгород, , 20:06 — REGNUM Облако, образовавшееся после подрывов цистерн с кислотой в городе Рубежное в ЛНР 5 апреля, не угрожает Белгородской области, сообщили в пресс-службе МЧС.

Дым на химзаводе «РовноАзот» Цитата из видео на YouTube

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Украинские военные утром взорвали цистерну с кислотой в цехе химзавода. Столб бурого дыма был виден жителям окрестных домов.

По данным МЧС, выбросы не угрожают Белгородской области — от завода до ближайшего населённого пункта региона 100 км.