Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Покровская больница в Санкт-Петербурге остановила прием новых пациентов сCOVID-19, а клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией в сочетании с заболеваниями других профилей. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Покровская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время она готовится вернуться к штатной работе по основным профилям.

«Стационар без перерывов принимал инфекционных больных с весны 2020 года, практически с самого начала пандемии», — подчеркнули в комздраве.

Кроме того, с 1 апреля клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией в сочетании с заболеваниями других профилей — неврология (за исключением острого нарушения мозгового кровообращения), дерматовенерология, кардиология (за исключением острого коронарного синдрома), пульмонология, торакальная хирургия (гнойная), с пневмотораксами и легочными кровотечениями, урология, а также гинекология (при беременности на любых сроках), терапия и эндокринология.

«Ранее больница осуществляла прием пациентов с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями, беременных на сроках более 22 недель, с заболеваниями почек и нуждающихся в гемодиализе, а также с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом», — отметили в комитете.

Для приема пациентов с сопутствующими заболеваниями в штат больницы были дополнительно взяты неврологи, кардиологи, пульмонолог, урологи, а также торакальные хирурги.

«Для проведения операций по торакальной хирургии (гнойной) был открыт дополнительный оперблок», — подытожили в комздраве.

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