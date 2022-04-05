Вашингтон, , 18:03 — REGNUM В США «недавно» проведены успешные лётные испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает 5 апреля Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA).

Гиперзвук Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что речь идёт о гиперзвуковой системе, представленной компанией Lockheed Martin.

«DARPA в партнёрстве с ВВС США недавно завершили лётные испытания концепт-ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin», — указано в распространенном 5 апреля заявлении ведомства.

По утверждению телеканала CNN, в действительности испытания гиперзвуковой ракеты проводились в мае, но официально о них не сообщалось, чтобы «не усиливать конфронтацию с Россией».

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