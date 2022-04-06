Кострома, 6 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Костромской области определили первую площадку для реализации законопроекта, отменяющего прямые выборы глав сельских поселений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

16 марта 2022 года в Костромскую областную думу был внесён проект закона, предлагающий дополнить способы избрания глав городских и сельских поселений представительным органом муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Сейчас главой такого уровня может стать кандидат, победивший на прямых выборах либо один из депутатов представительного органа. Авторы законопроекта ссылаются на нормы федерального закона, в котором прописаны все три варианта избрания глав.

Критики из числа авторов костромских телеграм-каналов окрестили предложение «законом против уборщицы Марины Удгодской» (победившей на выборах в 2020 году действующего главу Повалихинского сельского поселения в Чухломском районе). Они предположили, что инициатива призвана «исключить случаи, когда главами становятся победившие на выборах оппозиционные или не согласованные с областными властями кандидаты».

Позднее, 4 апреля 2022 года в облдуму поступили предложения об укрупнении Прискоковского поселения Красносельского района. Собрание депутатов, ссылающиеся на инициативу главы района Светланы Ковальской, хочет присоединить к нему Захаровское сельское поселение.

Избирать главу вновь образованного поселения предлагается из числа кандидатов, одобренных конкурсной комиссией. Окончательное решение в этом вопросе должен принять Совет депутатов. Таким образом, в случае одобрения закона на уровне сельского поселения будут исключены прямые выборы главы.

Отметим, что оба проекта находятся на рассмотрении в комитете Костромской областной думы по госустройству. На данный момент они не включены в повестку ближайшего заседания думы.