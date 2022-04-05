Мариуполь, ДНР, 5 апреля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Ещё 248 жителей города Мариуполя (ДНР) переправили в рамках спецоперации России на Украине в пункт временного размещения в селе Безыменное 5 апреля.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

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Как сообщил Штаб территориальной обороны ДНР, среди эвакуированных 53 ребёнка. Мариупольцев перевезли в Безыменное в течение дня — с 08:00 мск до 16:00 мск.

За сутки 4 апреля из Мариуполя в Безыменное перевезли 551 человек, в том числе 99 детей. С 5 марта по 08:00 5 апреля эвакуированы 12 509 мариупольцев.