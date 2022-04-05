История вопроса

6 января 2021 в США толпа протестующих совершила несанкционированный вход в здание Капитолия. Беспорядки были устроены сторонниками бывшего президента Дональда Трампа, который заявлял о нарушениях на выборах президента США в 2020 году. Утром 6 января прошёл митинг с участием Дональда Трампа, где он призвал своих сторонников «сражаться изо всех сил» и пройти маршем к Капитолию США. Во время штурма здания сторонниками бывшего президента Конгресс подсчитывал голоса коллеги выборщиков. В результате протеста погибло 4 человека, 68 человек арестованы.

После беспорядков аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях были заблокированы, Twitter закрыл доступ к аккаунту навсегда.

К вечеру 7 января более 200 членов Конгресса призвали к отстранению Трампа от должности президента США.