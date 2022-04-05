Вашингтон, 5 апреля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Дочь экс-президента США Дональда ТрампаИванка Трамп 5 апреля даст показания в комитете палаты представителей США, расследующем беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Michael Vadon Иванка Трамп

По информации агентства, Иванка Трамп даст показания дистанционно. Ранее для дачи показаний в палату представителей явился её супруг Джаред Кушнер, поскольку законодатели захотели опросить родственников бывшего президента.

Напомним, что Иванка Трамп и ее муж исполняли обязанности советников Трампа в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, конгрессмен-республиканец Джим Джордан от штата Огайо отказался сотрудничать со спецкомитетом палаты представителей США, проводящим расследование штурма Капитолия.

Экс-глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро также отказался сотрудничать со спецкомитетом Конгресса США, выясняющим, были ли допущены администрацией Трампа ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.