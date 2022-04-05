Москва, , 17:56 — REGNUM Экспорт российских удобрений найдёт свой рынок сбыта. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что касается удобрений. Предлагаю сегодня ничего не менять, согласиться с предложениями Минсельхоза в целом. Но предлагаю пообсуждать этот вопрос в рабочем порядке в самое ближайшее время ещё раз. Повторяю, у нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками, и со всеми», — заявил Путин.

«Это дефицит сегодня. Дефицит будут брать. Будут! С голоду никто не хочет умирать. Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их исходя из наших интересов», — указал он.