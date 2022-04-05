Ижевск, , 17:55 — REGNUM Удмуртия направила первую экспортную партию комбикормов в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Производство комбикорма на территории семеноводческого центра Александр Погожев © ИА REGNUM

В составе партии – 60 тонн комбикормов для разных видов животных.

Партия была проинспектирована и признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, а также соответствующей требованиям страны-импортера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первая партия сухой молочной сыворотки была направлена из Удмуртии в Китай. Продукция отгружена с производственной площадки «Глазов-молоко» (ОАО «Милком») 12 марта.

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