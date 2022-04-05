Штат Джорджия, США, , 17:55 — REGNUM Штат Джорджия одобрил законопроект о расширении полномочий правоохранительных органов при проведении расследования случаев фальсификации во время выборов, сообщает 5 апреля Reuters.

Выборы в США (сс) Phil Roeder

Законопроект был подготовлен на фоне внесения республиканцами многочисленных поправок после того, как экс-президент США Дональда Трамп заявил, что выборы 2020 года были фальсифицированы.

Согласно документу, бюро расследований Джорджии (GBI) сможет инициировать расследование преступлений, совершенных во время выборов. До этого заявления о начале расследований рассматривались секретарем штата.

Напомним, ранее Дональд Трамп осудил губернатора Джорджии Брайана Кемпа после того, как тот отказался отменять результаты выборов 2020 года, по итогам которых республиканец проиграл оппоненту от Демпартии Джо Байдену. При этом Байден стал первым демократом за последние 30 лет, победившим в республиканском штате Джорджия.