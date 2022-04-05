Вашингтон, 5 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Американский рэпер Future (Нейведиус Деман Уилберн) раскрыл дату выхода своей новой пластинки. Информацией об этом поделился портал AllHipHop 5 апреля.

Скриншот YouTube Future

По словам музыканта, его новый студийный проект может увидеть свет уже в апреле 2022 года. Также ожидается, что недавняя композиция Worst Day будет включена в треклист предстоящего релиза.

Напомним, что всего за свою карьеру Future выпустил девять альбомов. Последний сольный полноформатный проект рэпера под названием High Off Life был представлен в 2020 году.