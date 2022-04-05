Капустин Яр, Астраханская область, 5 апреля 2022, 17:54 — REGNUM В Астраханской области погиб третий крокодил, найденный местными жителями рядом с селом Капустин Яр под дорожным знаком реки Подстепки, сообщил портал «Каспийинфо» со ссылкой на заместителя главы региональной службы ветеринарии Вахида Устаева.
Как уже сообщало ИА REGNUM, крокодилов нашли недалеко от Подстепки вечером 3 марта. Два крокодила были уже мертвы и имели следы разложения, но третий был жив.
К расследованию присоединилось региональное управление ФСБ.