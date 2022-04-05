Капустин Яр, Астраханская область, 5 апреля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Астраханской области погиб третий крокодил, найденный местными жителями рядом с селом Капустин Яр под дорожным знаком реки Подстепки, сообщил портал «Каспийинфо» со ссылкой на заместителя главы региональной службы ветеринарии Вахида Устаева.

(сс) Alexis Montero Крокодилы

«Сначала в Ахтубинскую ветеринарную лабораторию доставили два трупа, потом и третий. Провели вскрытие животных, отобрали материал. Стадия внутреннего разложения уже пошла, что серьезно затрудняет исследование. Образцы изучаются. Возможно, причиной смерти стала неправильная транспортировка», — прокомментировал Устаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, крокодилов нашли недалеко от Подстепки вечером 3 марта. Два крокодила были уже мертвы и имели следы разложения, но третий был жив.

К расследованию присоединилось региональное управление ФСБ.