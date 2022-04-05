Вашингтон, 5 апреля 2022, 17:54 — REGNUM В мире растёт вероятность крупного военного конфликта между великими державами, заявил 5 апреля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Об этом он рассказал на бюджетных слушаниях в палате представителей Конгресса США.
«Мы вступаем в мир уменьшающейся стабильности, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт, а не сокращается», — заявил Милли.
В качестве таких держав он назвал Россию и Китай, которые обладают значительным военным потенциалом и стремятся к фундаментальному изменению существующего миропорядка.
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