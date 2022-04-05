Вашингтон, 5 апреля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В мире растёт вероятность крупного военного конфликта между великими державами, заявил 5 апреля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Об этом он рассказал на бюджетных слушаниях в палате представителей Конгресса США.

«Мы вступаем в мир уменьшающейся стабильности, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт, а не сокращается», — заявил Милли.

В качестве таких держав он назвал Россию и Китай, которые обладают значительным военным потенциалом и стремятся к фундаментальному изменению существующего миропорядка.