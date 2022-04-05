Вологда, , 17:52 — REGNUM Вологодские власти дополнительно выделят 74 млн рублей на обеспечение граждан льготными лекарствами. Как сообщили в правительстве региона, средства позволят компенсировать подорожание препаратов.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На сегодня для льготных категорий граждан имеется запас лекарственных средств до пяти месяцев. Это касается основных групп препаратов. Также мы проводим ежедневный мониторинг лекарственных средств в региональной сети «Фармация». Работа по закупке лекарств продолжается, несмотря на внешнеполитическую ситуацию. Сбоя при отгрузке препаратов не возникало», — заверил начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Вологодской областиОлег Кувшинниковпоручил минздраву региона пополнить лекарственный запас аптек.