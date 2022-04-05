Вологда, 5 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Вологодские власти дополнительно выделят 74 млн рублей на обеспечение граждан льготными лекарствами. Как сообщили в правительстве региона, средства позволят компенсировать подорожание препаратов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

«На сегодня для льготных категорий граждан имеется запас лекарственных средств до пяти месяцев. Это касается основных групп препаратов. Также мы проводим ежедневный мониторинг лекарственных средств в региональной сети «Фармация». Работа по закупке лекарств продолжается, несмотря на внешнеполитическую ситуацию. Сбоя при отгрузке препаратов не возникало», — заверил начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Вологодской областиОлег Кувшинниковпоручил минздраву региона пополнить лекарственный запас аптек.