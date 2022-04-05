Вашингтон, 5 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден проведут в Белом доме вечернику в честь свадьбы своей старшей внучки Наоми Байден, которая запланирована на осень, сообщает 5 апреля The New York Times.

(сс) The White House Белый дом. США

Пара познакомилась в Нью-Йорке четыре года назад и сейчас живет в Вашингтоне. В данный момент планирование свадьбы находится на начальной стадии и даже гости не знают, где пройдет сама свадебная церемония. При этом вечеринка в Белом доме назначена на 19 ноября.

Напомним, что Наоми Байден 28 лет, а ее жениху Питеру Нилу 24 года. Отметим, что члены президентской семьи уже более десяти лет не отмечали свадьбу в Белом доме.