Прага, , 17:50 — REGNUM Десятки танков Т-72 (40 штук) и БМП (порядка 50) переданы на Украину Чехией, пишет 5 апреля Mladá fronta Dnes. Эти действия согласованы с НАТО.

Карта Чехии, сделанная из пивных пробок Mohylek

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Как заявил депутат нижней палаты чешского парламента Ондржей Бенешик, ВСУ якобы нуждаются в помощи, в тяжёлой технике. Он выразил надежду на то, «что такие поставки будут продолжаться».

Напомним, ранее из Чехии для ВСУ была отправлена партия самоходных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10». В середине прошлого месяца чешские власти пообещали Киеву продолжить военные поставки.

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