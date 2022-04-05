Саранск, , 17:47 — REGNUM Школьники Мордовии смогут провести две недели летних каникул в военно-историческом лагере «Страна героев». Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале.

Санаторий Алатырь в Мордовии сайт проекта «Страна героев»

Смены примут подростков в возрасте от 12 до 17 лет – участники военно-патриотических и общественных организаций, школьных пресс-служб и поисковых объединений, краеведческих экспедиций, учащиеся кадетских школ, юные журналисты и кинооператоры.

Занятия в лагере будут направлены на развитие творческих способностей, формирование интереса к истории России, а также будут включать физкультуру и спорт. В лагере будут организованы четыре тематически направления занятий – «Хранители истории», «Медиа Победы», «Волонтеры Победы» и «Защитники».

Путевки в «Страну героев» предоставляются бесплатно, однако необходимо принять участие в конкурсном отборе.

Аналогичные лагеря в рамках национального проекта «Культура» будут работать в летние месяцы также в Татарии, Удмуртии, Кировской и Самарской областях.

В Мордовии лагерь будет открыт на площадке санатория «Алатырь» в поселке Смольный Ичалковского района.

ИА REGNUM напоминает, ежегодно военно-исторические лагеря «Страна героев» принимают 5 тыс. школьников. Каждый год регионы, где работают лагеря меняются.