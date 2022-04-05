Северодвинск, Архангельская область, , 17:42 — REGNUM В Северодвинске 6 апреля пройдут военные учения с применением подрывных боеприпасов. Об этом горожан предупредили местные власти.

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«Командование войсковой части № 95 160 сообщает, что 6 апреля с 9:00 до 13:00 на береговой черте военного порта «Северодвинск» будут выполняться мероприятия боевой подготовки с применением подрывных боеприпасов. Администрация Северодвинска просит предупредить пожилых родственников об учениях и сохранять спокойствие», — сообщается на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине погибли еще три уроженца Архангельской области.