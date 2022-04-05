Тамбов, 5 апреля 2022, 17:51 — REGNUM Тамбовская область дополнительно получит 880 млн рублей на строительство инженерной инфраструктуры для комплексной жилой застройки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.
В Москве прошла встреча министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина и врио главы Тамбовской области Максима Егорова. Были обсуждены перспективы строительства и реализации национальных проектов на Тамбовщине, в том числе отмечено, что в 2022 году регион получит 880 млн рублей бюджетных кредитов на строительство инженерной инфраструктуры.
Бюджетные кредиты необходимы для реализации проектов комплексной застройки. За счёт этих средств будут построены объекты водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, автомобильные дороги. Предполагается также дальнейшая модернизация системы ЖКХ области.
Глава Минстроя подчеркнул, что в России идёт «масштабное строительство жилья», которое требует не только модернизации устаревших систем ЖКХ, но и создание новых.
Максим Егоров, в свою очередь, рассказал о ходе реализации национальных проектов. Особый акцент был сделан на нацпроекте «Жильё и городская среда», который, по словам руководителя Тамбовщины, идёт по графику.
В 2022 году в Тамбовской области благоустроят 112 общественных и 101 дворовую территории. Начнёт действовать программа «Дворы Тамбовщины», на которую будет направлено почти 500 млн рублей.
Кроме того, в области будет ускорена реализация программы расселения аварийного жилья. Напомним, решение Максима Егорова об ускоренной реализации программы поддержал Фонд содействия реформированию ЖКХ. В 2022 — 2023 годах область получит на эти цели 352,76 млн рублей, а из регионального бюджета добавят 381,28 млн рублей.
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