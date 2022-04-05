Тамбов, 5 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Тамбовская область дополнительно получит 880 млн рублей на строительство инженерной инфраструктуры для комплексной жилой застройки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Minstroyrf.gov.ru Ирек Файзуллин и Максим Егоров

В Москве прошла встреча министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина и врио главы Тамбовской области Максима Егорова. Были обсуждены перспективы строительства и реализации национальных проектов на Тамбовщине, в том числе отмечено, что в 2022 году регион получит 880 млн рублей бюджетных кредитов на строительство инженерной инфраструктуры.

Бюджетные кредиты необходимы для реализации проектов комплексной застройки. За счёт этих средств будут построены объекты водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, автомобильные дороги. Предполагается также дальнейшая модернизация системы ЖКХ области.

Глава Минстроя подчеркнул, что в России идёт «масштабное строительство жилья», которое требует не только модернизации устаревших систем ЖКХ, но и создание новых.

«В Тамбовской области сейчас помимо тех объектов, которые планируются к реализации в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, также ведутся работы и по федеральному проекту «Чистая вода», в рамках которого в этом году планируется создать 22 объекта», — сказал Ирек Файзуллин.

Максим Егоров, в свою очередь, рассказал о ходе реализации национальных проектов. Особый акцент был сделан на нацпроекте «Жильё и городская среда», который, по словам руководителя Тамбовщины, идёт по графику.

«Тамбовская область — активный участник нацпроекта «Жилье и городская среда». В регионе успешно реализуются программы благоустройства территорий, переселения граждан из аварийного жилья, строительства инфраструктуры, обеспечения жителей чистой питьевой водой. Мы делаем всё, чтобы повысить качество жизни тамбовчан», — сказал Максим Егоров.

В 2022 году в Тамбовской области благоустроят 112 общественных и 101 дворовую территории. Начнёт действовать программа «Дворы Тамбовщины», на которую будет направлено почти 500 млн рублей.

Кроме того, в области будет ускорена реализация программы расселения аварийного жилья. Напомним, решение Максима Егорова об ускоренной реализации программы поддержал Фонд содействия реформированию ЖКХ. В 2022 — 2023 годах область получит на эти цели 352,76 млн рублей, а из регионального бюджета добавят 381,28 млн рублей.