5 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что группа российских дипломатов будет выслана из Франции в связи с тем, что эти дипломаты якобы связаны с российскими спецслужбами.

Мирослава Романенко, , 19:00 — REGNUM Группа российских дипломатов будет выслана из Франции в связи с тем, что эти дипломаты якобы связаны с российскими спецслужбами. Об этом 4 апреля сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Франс Франкен Младший. Кухня ведьм. Подготовка к шабашу (фрагмент). 1610

«Эта акция является частью демарша европейских стран», — заявили во французском Министерстве иностранных дел. В МИД республики уточнили, что высылке подлежат порядка тридцати человек.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Франция решила выслать около 30 российских дипломатов. Кто-то подсказал Макрону, что так он точно победит», — не без сарказма написал автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«А потом [Макрон] звонить [Путину] будет. Походу это последняя его неделя», — отреагировал Qwert.

«Ле Пен — первая женщина президент Франции. Так вижу», — с сарказмом добавил Андрей Т.

Марин Ле Пен Blandine Le Cain

«Неделя осталась, там и глянем, что будет. Надеюсь, у них там нет второго Шольца», — отметила Агата, указав на то, что во Франции вскоре состоятся выборы президента.

«Хоть бы ле Пен выиграла, она обещает выход из НАТО… У Франции сильнейшая армия Европы. И плюс она норм к России относится», — отреагировала Irina P.

«Это ему (Макрону — О. П.) Байден с Борюсиком (с Борисом Джонсоном — О. П.) посоветовали», — иронизирует Marina.

«Слышала, во Франции обнародовали тревожные для Макрона рейтинги перед выборами. Но вот вообще не удивлюсь, если он останется в итоге. Даже не удивлюсь, а прям убеждена», — пишет Ольга.

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«Все вроде бы идет к сливу Макрона, но с помощью Штатов его, скорее всего, оставят президентом еще на срок. Не просто так у него политика в отношении РФ стала меняться на глазах. Раньше пытался еще с двумя табуретками бегать, но сейчас уже нет», — отметил Akl.

«Путин трубку перестал брать? Макрон обиделся», — иронизирует Zlata.

«Макрон имеет все шансы проиграть выборы», — добавила Elena.

«Пусть продолжает… Следующий президент будет более адекватным», — ответил ей Тайлер Д.

«Кто-нибудь заткнет уже французскую и немецкую болонок США?» — не выдержал Валерий Г.

«Да выслать нужно их всех из России и все. Оставить только Сербию, Венгрию и пару нейтральных стран», — пишет Andrey B.

«У Макрона вроде скоро выборы… Разве он действует в интересах своих избирателей, как президент?» — недоумевает Vladislav.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

«Не силён в политике, но почему бы нам не выслать всех нахлебников, оставив по одному дипломату?» — задумался Сергей В.

«Пора нашему МИД всех послов недружественных государств выслать и не ждать. Вернее не послов, а шпионов под дипломатическим прикрытием!» — отметил VЛ.

«Леруа (Leroy Merlin — М. Р.) пусть заберёт», — призвал Денис.

«Жаль, что зима закончилась», — с сарказмом написал Lg, вероятно намекая на поставки российского газа.

«Что-то «лягушатник» раздухарился. Понимает, что выборы… [проиграл]. Готовит «мосты», чтоб свалить. Начал… [подыгрывать] Байдену и его дурдому», — отреагировала Marina.

«Макрон точно проиграет выборы», — считает Павел.

«Макрон как та обезьяна — или к умным, или к красивым… мечется», — смеется Галина П.

«Макрон доиграется и пролетит как фанера над Парижем», — в свою очередь добавил Игорь Г.

«Уже понятно, что причина всего этого не Украина, а оголтелая генетическая ненависть к России. Такое впечатление, что дорвались до того, чтобы можно было укусить и набросились, как свора шавок…» — подытожил «Мом».

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Напомним, позже в Министерстве иностранных дел Франции уточнили, что будут высланы 35 российских дипломатов.