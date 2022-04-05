Архангельск, , 17:32 — REGNUM В Архангельской области планируют резко увеличить объемы производства ягод, сообщает региональное правительство.

Голубика

Сегодня в регионе реализуется инвестиционный проект по промышленному, плантационному выращиванию ягодных культур – в Верхнетоемском округе заложена плантация голубики площадью два гектара. В планах – до 2026 года увеличить объем посадок до 60 гектаров.

«Ягодные культуры сегодня выращивают также в Красноборском районе, — сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. — Для этого в одном из местных хозяйств построено 36 теплиц. В текущем году планируется установить еще 20, что увеличит сбор ягод клубники с шести до десяти тонн».

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти на фоне инфляции увеличили расходы на школьное питание.