Архангельск, 5 апреля 2022, 17:32 — REGNUM В Архангельской области планируют резко увеличить объемы производства ягод, сообщает региональное правительство.
Сегодня в регионе реализуется инвестиционный проект по промышленному, плантационному выращиванию ягодных культур – в Верхнетоемском округе заложена плантация голубики площадью два гектара. В планах – до 2026 года увеличить объем посадок до 60 гектаров.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти на фоне инфляции увеличили расходы на школьное питание.