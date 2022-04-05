Лас-Вегас, США, , 18:08 — REGNUM Модель Кортни Кардашьян и барабанщик Трэвис Баркер официально поженились. Информацию об этом передаёт портал Page Six 5 апреля.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Скриншот YouTube

Известно, что церемония бракосочетания прошла 4 апреля 2022 года в Лаг-Вегасе (США), сразу после проведения «Грэмми». Гостями торжества стали лишь родственники и ближайшие друзья пары.

Напомним, что об отношениях между Кортни Кардашьян и Трэвисом Барьером стало известно в январе 2021 года. В октябре того же года гитарист сделал предложение возлюбленной и получил согласие.

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