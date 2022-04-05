Лас-Вегас, США, 5 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Модель Кортни Кардашьян и барабанщик Трэвис Баркер официально поженились. Информацию об этом передаёт портал Page Six 5 апреля.

Скриншот YouTube Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Известно, что церемония бракосочетания прошла 4 апреля 2022 года в Лаг-Вегасе (США) сразу после проведения «Грэмми». Гостями торжества стали лишь родственники и ближайшие друзья пары.

Напомним, что об отношениях между Кортни Кардашьян и Трэвисом Баркером стало известно в январе 2021 года. В октябре того же года гитарист сделал предложение возлюбленной и получил согласие.