Москва, , 17:29 — REGNUM Федеральный бюджет будет кредитовать регионы за исключением пяти наиболее бюджетообеспеченных в объеме 225 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом сообщил первый замглавы Минфина Леонид Горнин в Госдуме.

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«Количество получателей (регионов) составит 47 субъектов РФ с общим объемом ресурсного обеспечения предлагаемой новации в сумме 255 млрд рублей», — сказал Горнин.

Минфин предполагает увеличить лимит предоставляемых казначейских кредитов до уровня 1,143 трлн рублей.

Говоря о ситуации с кредитами, Горнин отметил, что задолженность регионов по бюджетным кредитам составляет 1,3 трлн рублей, из них 640 млрд рублей — это реструктурированный долг. Из них подлежат реструктуризации с отнесением выплаты после 2029 года кредиты на сумму 60 млрд рублей.

Законопроект об особенностях погашения долговых обязательств регионами России в 2022 году Госдума приняла в первом чтении.

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