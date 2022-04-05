Белгород, 5 апреля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Ремонт моста через реку Северский Донец по улице Волчанской начался в Белгороде. Стоимость работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — порядка 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе мэрии.

Https://www.beladm.ru Ремонт моста

На одном из загруженных городских мостов специалисты выявили большое количество дефектов. Подрядчик приступил к демонтажу асфальтобетонного покрытия и бортовых камней. Строители укрепят повреждённые железобетонные конструкции и опоры и отремонтируют 200 метров дорожного покрытия. Полностью перекрывать мост не стали — для автомобилистов временно организовали движение по встречной полосе в обоих направлениях.

«Работы проводятся с учётом расположения на мосту инженерных сетей. После того, как восстановим гидроизоляцию, уложим дорожное покрытие, оборудуем дорожки для пешеходов и велосипедистов, укрепим балки и опоры», — отметил начальник городского управления капитального строительства Александр Бондаренко.

Движение на перекрытом участке планируют открыть уже в июле, а полностью завершить работы к декабрю 2022 года.