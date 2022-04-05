В Белгороде приступили к ремонту моста за 100 млн рублей
Белгород, 5 апреля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Ремонт моста через реку Северский Донец по улице Волчанской начался в Белгороде. Стоимость работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — порядка 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе мэрии.
На одном из загруженных городских мостов специалисты выявили большое количество дефектов. Подрядчик приступил к демонтажу асфальтобетонного покрытия и бортовых камней. Строители укрепят повреждённые железобетонные конструкции и опоры и отремонтируют 200 метров дорожного покрытия. Полностью перекрывать мост не стали — для автомобилистов временно организовали движение по встречной полосе в обоих направлениях.
Движение на перекрытом участке планируют открыть уже в июле, а полностью завершить работы к декабрю 2022 года.