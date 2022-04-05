Лос-Анджелес, США, , 17:28 — REGNUM Режиссёр «Морбиуса» Даниэль Эспиноса рассказал, что актёр Джаред Лето не выходил из образа главного героя картины даже во время перерывов на съёмочной площадке. Об этом 5 апреля пишет Variety.

Фильм «Морбиус» Скриншот YouTube

По словам Эспиносы, он заключил с Лето сделку, по которой актёр не мог пользоваться туалетом без инвалидной коляски. Режиссёр считает, что неудобства и «боль от каждого движения» помогли артисту правдоподобнее сыграть доктора Майкла Морбиуса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кинокомикс «Морбиус» неудачно стартовал в американском кинопрокате. В свой дебютный уик-энд фильм сумел заработать $39,1 млн, хотя аналитики прогнозировали ему результат в $40−50 млн.

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