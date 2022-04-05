Москва, , 17:19 — REGNUM Общий долг регионов по бюджетным кредитам составляет 1,371 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом сообщил первый змглавы Минфина Леонид Горнин в Госдуме.

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«Весь государственный долг составляет 2,474 трлн рублей, это 21% от собственных доходов. Рыночный долг раскладывается по следующим позициям. Государственные ценные бумаги — 799 млрд рублей, а кредиты перед кредитными организациями по внутреннему государственному долгу, долг составляет на сегодняшний момент 257 млрд рублей. Государственные гарантии составляют 39 млрд рублей. Поэтому весь рыночный долг составляет 9%», — сказал Горнин.

Он также рассказал об остатках средств у бюджетов регионов.

«По состоянию на 1 апреля остатки средств составляют у бюджетов субъектов РФ 3,517 трлн рублей, соответственно, остаток средств на счете у субъекта РФ, город Москва 1,119 трлн рублей», — добавил замминистра.

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