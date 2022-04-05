Саранск, , 17:17 — REGNUM В Мордовии паводковыми водами подтоплено ещё два низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Подтопленный мост в Мордовии пресс-служба управления МЧС по Мордовии

В частности, из-за подъема воды на реке Мокша в Краснослободском районе подтоплен моста в селе Русское Маскино. Уровень воды поднялся выше полотна моста на 30 см. Также затопило мост в селе Вадовские Селищи в Зубово-Полянском районе. Уровень воды в реке Вад поднялся над полотном моста на 10 см.

На Мокше организована лодочная переправа и спасательный пост. Для жителей села Вадовские Селищи организован путь объезда моста.

Ни в одном из населенных пунктов жилые дома и социальные объекты не попали в зону подтопления.

ИА REGNUM напоминает, ранее в республике были затоплены пять мостов — мост через реку Исса, который ведет в населенный пункт Большая Поляна, Кадошкинского района; через реку Аморда, ведущий в населенный пункт Курган, Ромодановского района; через реку Вад, ведущий в населенный пункт Кисилевка, Зубово-Полянского района; мост в районе населенного пункта Васильевка и Красная Пресня Ковылкинского района.