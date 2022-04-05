Вашингтон, 5 апреля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Кинокомикс «Стражи Галактики 3» установил необычный рекорд до официального выхода в прокат. Об этом сообщил портал Slash Film 5 апреля.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

Так, по словам режиссёра Джеймса Ганна, картина стала абсолютным рекордсменом по количеству используемого грима в полнометражном проекте. К слову, обладателем предыдущего рекорда считался фильм «Гринч — похититель Рождества».

Напомним, что премьера «Стражей Галактики 3» запланирована на май 2023 года. Ожидается, что предстоящий фильм станет последним для команды супергероев в её нынешнем составе.