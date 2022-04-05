Тверь, , 17:09 — REGNUM Вынужденные переселенцы с Украины, которые относятся к категории «дети войны», получат единовременные выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе правительства региона.

Тверь Пресс-служба правительства Тверской области

Единовременные выплаты к 9 Мая в Тверской области выплачиваются ежегодно ряду категорий граждан. В 2022 году губернатор региона Игорь Руденя принял решение об увеличении размера данных выплат.

Так, выплата для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак, увеличена с 10 тысяч до 15 тысяч рублей. До пяти тысяч увеличили выплату для тружеников тыла, вдов умерших инвалидов и участников войны, не вступивших в повторный брак, а также детей войны. В 2021 году выплаты составили по три тысячи рублей.

Как уточнили в облправительстве, в 2022 году единовременную региональную выплату ко Дню Победы получат 68 053 человека, в том числе 26 вынужденных переселенцев с Украины.