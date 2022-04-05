Лос-Анджелес, США, , 17:07 — REGNUM Режиссёр Майкл Бэй высказался относительно пощёчины, которую актёр Уилл Смит дал комику Крису Року на церемонии вручения премии «Оскар-2022». Об этом 5 апреля пишет Variety.

Уилл Смит Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США

Бэй назвал поступок Смита «неправильным», хоть режиссёру «всё равно» на этот инцидент. Он думает, что нужно говорить о более важных и насущных вещах — а то Голливуд, по его мнению, «становится очень поглощённым собой».

Режиссёр также добавил, что не верит, что Смит действительно ударил Рока. «Я работал с ним. Он не тот парень. Я никогда не видел, чтобы он так терял хладнокровие. Я подумал, что это подстроено, потому что увидел его ухмылку», — объяснил Бэй.

ИА REGNUM напоминает, что 28 марта 2022 года на церемонии вручении премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку о причёске его жены. Позже актёр извинился перед комиком и покинул Американскую киноакадемию.

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