Ярославль, 5 апреля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ярославля рекламный щит упал на двух женщин. Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский».

Wikipedia.org Рекламная конструкция

Падение рекламной конструкции произошло около полудня недалеко от торгового центра на проспекте Машиностроителей. Женщины получили ушибы, госпитализация им не потребовалась.

По предварительной версии щит упал из-за сильного ветра. Помимо женщин пострадал также стоявший рядом автомобиль.