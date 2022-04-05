Москва, , 16:57 — REGNUM В 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» в России ввели в эксплуатацию 259 новых объектов водоснабжения. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Водоснабжение Steve Johnson

Доля жителей страны, который обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в целом увеличилась до 87,5%, а в городах – до 94%.

Для реализации мероприятий федпроекта в прошлом году привлечено около 22,3 млрд рублей из федерального бюджета.

По словам руководителя проектной дирекции Минстроя Дины Сафиуллиной, план по количеству введенных объектов выполнен в полном объеме, а показатель обсеченного чистой водой населения перевыполнен на 0,87% в целом и на 0,3% в городах.

С момента запуска проекта в 2019 году в России ввели в эксплуатацию и модернизировали 431 объект системы водоснабжения.

Уточняется, что ряд регионов достиг 100-процентного освоения средств на реализацию мероприятий проекта: Чечня, Карелия, Марий Эл, Северная Осетия, Алтайский край, Белгородская, Волгоградская, Магаданская, Мурманская области, а также Югра.

ИА REGNUM напоминает, целью проекта «Чистая вода» является доведения показателя обеспеченности чистой водой 88,8% населения страны, в городах этот показатель должен составить 97,2% к 2024 году.