Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Первый эпизод сериала «Лунный рыцарь» посмотрели 1,8 млн американских семей. Об этом 5 апреля пишет Deadline, ссылаясь на данные Samba TV.

Сериал «Лунный рыцарь» Скриншот YouTube

Как отмечает издание, такого же показателя от студии Marvel добилось шоу «Сокол и Зимний Солдат». Однако их опередил сериал «Локи» — за первые пять дней после премьеры его посмотрели 2,5 млн семей в США. За это же время «Лунного рыцаря» посмотрели 277 тыс. домохозяйств в Великобритании, 88 тыс. — в Германии, и 11 тыс. — в Австралии.

ИА REGNUM напоминает, что премьера шоу «Лунный рыцарь» состоялась 30 марта 2022 года на сервисе Disney Plus. В сериале рассказывается история скромного сотрудника музея Стивена Гранта (Оскар Айзек), страдающего диссоциативным расстройством — герой выясняет, что делит своё тело с наёмником по имени Марк Спектор.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор «Мстителей» раскрыл секрет успеха Marvel