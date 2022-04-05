Барселона, Испания, 5 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. 27-летний фланговый атакующий защитник «Сельты» из Виго Хавьер Галан, как сообщает издание As, может заменить 33-летнего латераля сборной Испании Хорди Альбу в составе каталонской «Барселоны».

«Барселона»

По информации источника, несмотря на то что Галан находится в трансферном списке «сине-гранатовых», подписание футболиста в грядущее трансферное окно не является приоритетным для клуба из Барселоны.

В текущем сезоне Хавьер Галан принял участие в 29-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя голевыми передачами в играх с «Барселоной», «Леванте» и мадридским «Реалом».

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 27-летнего испанца в 9 миллионов евро. Текущее соглашение Галана с клубом из Виго рассчитано до 30 июня 2026 года.