Оттава, 5 апреля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) поделился видео на сингл Out of Time. Выход ролика состоялся 5 апреля на YouTube-канале артиста.

Скриншот YouTube The Weeknd

По сюжету клипа, музыкант проводит свидание с девушкой, которое оборачивается для него чередой странных событий. Также в одной из сцен видеоработы появился популярный актёр Джим Керри.

Напомним, что 7 января 2022 года The Weeknd представил свой новый альбом Dawn FM. Пластинка включила в себя 16 композиций, а в её записи приняли участие Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма) и Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший).