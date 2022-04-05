Сан-Франциско, США, , 16:52 — REGNUM Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станет членом совета директоров социальной сети Twitter, сообщается 5 апреля в заявлении комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Илон Маск (сс) JD Lasica

Маск займет должность директора класса II и пробудет на посту до 2024 года. Отмечается, что данная позиция была создана в качестве способа защиты от поглощения. Являясь членом совета, Маск не сможет ни единолично, ни в качестве члена группы получить более 14,9% обыкновенных акций Twitter.

Ранее стало известно, что Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter, тем самым став самым крупным акционером платформы. Стоимость пакета составляет около $2,89 млрд. Ранее предприниматель заявлял о том, что размышляет над созданием собственной социальной сети. Он также критиковал Twitter за интеграцию NFT.

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