Светлоярский район, Волгоградская область, , 16:59 — REGNUM Четверых похитителей трубопровода осудили в Светлоярском районе Волгоградской области. Среди подельников — бывший заместитель главы районной администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

Труба Иван Шилов © ИА REGNUM

Летом 2019 года сообщники экскаватором тайно демонтировали часть трубопровода на территории Светлоярского городского поселения. Злоумышленники похитили более 722,5 тонн металлической трубы общей стоимостью свыше 10,5 млн рублей. Похищенное сдали в пункты приёма металлолома. Вырученные деньги распределял между подельниками замглавы района, который в целях конспирации придавал законный вид демонтажным работам.

Чуть ранее трое «копателей» похитили часть другого трубопровода общим весом почти 33 тонны стоимостью 461,8 тысячи рублей.

Виновным назначили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок от трёх лет девяти месяцев до пяти лет. Они взяты под стражу в зале суда.

Приговор ещё не вступил в законную силу.