Светлоярский район, Волгоградская область, 5 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Четверых похитителей трубопровода осудили в Светлоярском районе Волгоградской области. Среди подельников — бывший заместитель главы районной администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Труба

Летом 2019 года сообщники экскаватором тайно демонтировали часть трубопровода на территории Светлоярского городского поселения. Злоумышленники похитили более 722,5 тонн металлической трубы общей стоимостью свыше 10,5 млн рублей. Похищенное сдали в пункты приёма металлолома. Вырученные деньги распределял между подельниками замглавы района, который в целях конспирации придавал законный вид демонтажным работам.

Чуть ранее трое «копателей» похитили часть другого трубопровода общим весом почти 33 тонны стоимостью 461,8 тысячи рублей.

Виновным назначили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок от трёх лет девяти месяцев до пяти лет. Они взяты под стражу в зале суда.

Приговор ещё не вступил в законную силу.