Манчестер, Великобритания, 5 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» футбольный клуб «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 примет мадридское «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Команде Хосепа Гвардиолы не смогут помочь Кайл Уокер и Рубен Диаш, продолжающие восстанавливаться от повреждений. Диего Симеоне не сможет рассчитывать на нападающего Янника Феррейру Карраско, отбывающего дисквалификацию.

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Овидиу Артене.

Ответный матч, который пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», запланирован на 13 апреля. Игра также начнется в 22:00 по московскому времени.