Воронеж, 5 апреля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Гражданин США предстанет перед судом в Воронеже по обвинению в нападении на сотрудника полиции, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Суд

28-летний иностранец обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). По версии следствия, вечером 17 января мужчину доставили в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте — его сняли с поезда за нарушение общественного порядка. Мужчина находился в нетрезвом виде. Уже в отделении он несколько раз ударил ногой сотрудника полиции, после чего действия дебошира пресекли коллеги пострадавшего.

Обвиняемый находится под стражей. Как уточнили в СК, сначала фигурант дела свою вину отрицал, однако затем дал признательные показания. В настоящее время дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее местные СМИ сообщали, что задержанный гражданин ранее служил в морской пехоте вооружённых сил США.